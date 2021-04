Gravina | «Superlega? Un fulmine a ciel sereno Grazie a chi sta costruendo un muro invalicabile»

(Di martedì 20 aprile 2021) Dopo l’elezione nel Comitato Esecutivo Uefa, il presidente della Figc Gabrieleha rilasciato alcune dichiarazioni: “È stata un’elezione importante. Aldilà del valore relativo, quello che conta è il valore assoluto. 53 voti su 55 di federazioni europee è un risultato mai accaduto, è una gratificazione per il calcio italiano. Permettetemi di condividerlo con l’Italia. Io sono solo portavoce e testimone dei valori della nostra nazione”. Poi ha parlato dellae dell’adesione dei tre club italiani, Inter, Juve e Milan. “Credo di aver vissuto questi due anni in una continua emergenza, affronteremo tutto questo con la solita competenza. È stato un, qualche avvisaglia si percepiva ma sia nei modi che nei tempi, non ci aspettavamo una reazione così violenta. Vorrei ...

Il presidentesaprà affrontare al meglio la questione. E poi sono ottimista perchè in seno ...? Do una notizia: non ci hanno invitato... Non è all'ordine del giorno del nostro CdA... ...Gabrieleha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il congresso UEFA che si è tenuto a Montreux. Le parole del presidente FIGC Gabrieleha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il congresso UEFA che si è tenuto a Montreux. Le parole del presidente FIGC. ELEZIONE - "Al di là del valore ...Al margine dell’assemblea Uefa di oggi, ha parlato il numero uno del calcio italiano, Gabriele Gravina, inevitabilmente sul tema del momento: il progetto Superlega. “Un fulmine a ciel sereno– ...Intervistato dalla stampa italiana Montreux dopo l'Assemblea UEFA di oggi, il presidente della FIGC Gabriele Gravina, fresco di elezione nel Comitato Esecutivo, parla così della neonata Superlega: ...