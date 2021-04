Gears 6 | arriverà l’annuncio all’E3 2021?

Leggi su tuttotek

(Di martedì 20 aprile 2021) Durante l’E3ci sarà spazio anche perdi6? Secondo Jeff Grubb no, scopriamo insieme il perché in questa news dedicata Cosa ci dobbiamo aspettare da questa estatein termini di annunci videoludici? Stando a leak, rumor e fuga di notizie, sarà un’estate più calda delle altre, la prima dopo l’arrivo della next gen. Molte novità sono attese, sia sul fronte Sony e sia sul fronte Microsoft. Proprio per quanto riguarda quest’ultima, Jeff Grubb si è recentemente espresso negativamente sulla possibilità di avere un annuncio, al prossimo E3, di6.6: annuncio? Secondo Jeff Grubb no! Secondo Jeff Grubb, noto insider dell’industria videoludica, non ci sarà spazio, durante il prossimo E3 ...