Daniel Ricciardo racconta i suoi 10 anni in F1

(Di martedì 20 aprile 2021)10in Formula Uno durante una recente intervista. Il pilota che gareggia con la scuderia McLaren ha risposto a diverse domande ai microfoni di FormulaPassion. L’australiano hato del suo arrivo nel team britco e di come tutti lo abbiano accolto nel migliore dei modi.potrebbe correre in IndyCar: “McLaren? Mi trovo molto bene”è il nuovo arrivato in casa McLaren. La scuderia britca lo ha accolto nei mesi scorsi e crede moltissimo nelle sue capacità e nel suo talento. L’australiano dal canto proprio, dice di essere molto felice di far ...

... hanno concluso le gare in Bahrain e a Imola ottenendo sempre punti; l'unica altra coppia ad aver conseguito questo risultato è quella di Woking formata da Lando Norris e. Bisogna ...È proprio il caso della scuderia di Woking che ha vistoaffrontare qualche fatica in più rispetto al compagno. Per l'australiano, sia sul giro secco, sia sulla costanza in gara, ha ...Anonimo nelle libere, sfortunato in qualifica, magistrale in gara: Norris ha conquistato il podio ad Imola dopo un weekend da montagne russe ...Daniel Ricciardo racconta in un'intervista la serietà e la professionalità della scuderia di cui fa parte ovvero la McLaren, clicca qui!