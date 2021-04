Dagli iMac colorati agli AirTag fino all’iPad Pro col chip di casa | ecco la primavera di Apple

Leggi su vanityfair

(Di martedì 20 aprile 2021) È partito con l’impegno sull’ambiente Tim Cook il primo – veloce e ricchissimo – evento del 2021 targato Apple. Ricordando, fra l’altro, il nuovo fondo per le foreste da 200 milioni di dollari presentato pochi giorni fa. Il primo annuncio, che non tocca l’Italia, ha riguardato lo strumento di pagamento Apple Card: lo strumento di pagamento potrà essere condiviso in famiglia. Poi l’amministratore delegato della Mela ha rivendicato il primato sui podcast, oggi che sono definitivamente esplosi, annunciando novità alla piattaforma dedicata, completamente ridisegnata: gli abbonamenti, per esempio, abilitati da maggio in 170 paesi, e i canali, raccolte di show accomunate da stesso stile e temi. Arriva anche un nuovo colore per l’iPhone 12 e 12 mini: sarà il viola, disponibile dal 30 aprile. L’annuncio relativo ad iPhone più veloce di sempre. D’altronde il menu della serata (italiana) è stato davvero pieno di novità.