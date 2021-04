Covid, Draghi: “Non sappiamo quanto durerà” (Di martedì 20 aprile 2021) “Il nostro lavoro deve iniziare ora, poiché non sappiamo per quanto tempo durerà questa pandemia o quando ci colpirà la prossima”. Così il premier Mario Draghi, in un videomessaggio introduttivo dei lavori del webinar di ascolto con i rappresentanti della società civile in vista del Global Health Summit del prossimo 21 maggio a Roma. L’evento, che ha registrato l’intervento anche della presidente della Commissione Ue von der Leyen, contribuirà all’elaborazione dei principi della ‘Dichiarazione di Roma’ con cui si chiuderà il Summit. “L’attuale pandemia ci impone di essere meglio preparati per il futuro – sottolinea il premier – Dobbiamo sostenere la ricerca, rafforzare le catene di approvvigionamento e ristrutturare i sistemi sanitari nazionali. Dobbiamo rafforzare il coordinamento e la cooperazione globali”. ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 aprile 2021) “Il nostro lavoro deve iniziare ora, poiché nonpertempoquesta pandemia o quando ci colpirà la prossima”. Così il premier Mario, in un videomessaggio introduttivo dei lavori del webinar di ascolto con i rappresentanti della società civile in vista del Global Health Summit del prossimo 21 maggio a Roma. L’evento, che ha registrato l’intervento anche della presidente della Commissione Ue von der Leyen, contribuirà all’elaborazione dei principi della ‘Dichiarazione di Roma’ con cui si chiuderà il Summit. “L’attuale pandemia ci impone di essere meglio preparati per il futuro – sottolinea il premier – Dobbiamo sostenere la ricerca, rafforzare le catene di approvvigionamento e ristrutturare i sistemi sanitari nazionali. Dobbiamo rafforzare il coordinamento e la cooperazione globali”. ...

