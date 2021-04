Caso Floyd | presto il verdetto della giuria

Leggi su italiasera

(Di martedì 20 aprile 2021) Si è chiuso ieri, lunedì 19 aprile, con la requisitoria dell’accusa e l’arringadifesa il processo contro Derek Chauvin, l’ex poliziotto accusatomorte di George. La, scelta per valutare la posizione dell’ex agente, ha terminato la prima giornata di deliberazioni, dopo quattro ore di consiglio, senza aver adottato una decisione. I dodici giurati si riuniranno fino a quando non avranno raggiunto uncomune o stabilito che non posso essere d’accordo all’unanimità. Secondo alcuni osservatori, la sentenza potrebbe arrivare da mercoledì in poi. Chauvin è accusato di omicidio di secondo grado (omicidio volontario non premeditato dovuto a una condotta pericolosa e negligente), omicidio di terzo grado e omicidio colposo. Nell’attesa Minneapolis, che si aspetta una pena ...