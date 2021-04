Caos SuperLega | continua il tutti contro tutti | “Compriamo un telefono ad Agnelli”

(Di martedì 20 aprile 2021) Le polemiche per laancora non sono finite, e su Twitter i giornalistino a dire la loro. Ziliani e OrdineIl comunicato arrivato in tarda notte, domenica,… L'articoloilunad” è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

ReteSport : ?? Caos #SuperLeague a #ReteSport Pierfilippo #Capello (avv. diritto sportivo): 'L'esclusione delle 12 società ribe… - pasquale_caos : Tutti gli allenatori ed i veri uomini di sport contro la nascita della #SuperLega così concepita. Tutti tranne uno… - pasquale_caos : Alle 5 'wildcard' invitate di volta in volta nella #SuperLega andranno 50 milioni. Cioè meno di quanto attualmente… - pasquale_caos : RT @MatteoPedrosi: #DeZerbi: “Non ho piacere a giocare la partita col #Milan perché è tra le fondatrici della #SuperLega, che è un colpo di… - andreinter9 : @Azpitarte @ISecolo Azpi, va bene che ce l’hai con noi dopo tutto il caos di Modric, ma se noi non siamo degni di s… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos SuperLega

...speculazioni" sono invece in accordo con quelli dellaperché "tramite strategie e accordi, faranno digerire a tutti nuove piattaforme del calcio controllate da regie occulte." Oggi il, ...Gli stessi fondatori dellasi dicono pronti a difendersi in ogni sede, per nulla intenzionati a mollare i rispettivi campionati e gli impegni europei delle prossime settimane. Ilè ...Siamo nel bel mezzo di un caos. Erano le 00.07 di lunedì notte quando ... gli errori commessi dalla UEFA che hanno portato poi questi top club ad accelerare il progetto Superlega (che è in cantiere da ...Con grande ironia, il Wolverhampton si autoproclama Campione d'Inghilterra della stagione 2018/2019 con l'esclusione delle big-six ...