Can Yaman e Diletta Leotta, tutta la verità sulla loro rottura. Le fan difendono l’attore (Di martedì 20 aprile 2021) Da giorni impazza il gossip sulla presunta rottura tra Can Yaman e Diletta Leotta ed emergono nuovi dettagli; dettagli che hanno portato a una levata di scudi da parte delle fan dell’attore contro l’invidiatissima conduttrice di DAZN. tuttavia quest’ultima ha smentito le voci al microfono di Valerio Staffelli di “Striscia la Notizia”, dopo essere stata “attapirata”, e ha spiegato il motivo per cui il fidanzato se n’è andato dai social. Lo scoop di Santo Pirrotta ad “Ogni Mattina” di Adriana Volpe Il giornalista di gossip è tornato a parlare di Can Yaman e Diletta Leotta nella rubrica che tiene ad “Ogni Mattina”, il programma condotto da Adriana Volpe su TV8. Ha fatto sapere che la chiacchieratissima e bellissima ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 20 aprile 2021) Da giorni impazza il gossippresuntatra Caned emergono nuovi dettagli; dettagli che hanno portato a una levata di scudi da parte delle fan delcontro l’invidiatissima conduttrice di DAZN.via quest’ultima ha smentito le voci al microfono di Valerio Staffelli di “Striscia la Notizia”, dopo essere stata “attapirata”, e ha spiegato il motivo per cui il fidanzato se n’è andato dai social. Lo scoop di Santo Pirrotta ad “Ogni Mattina” di Adriana Volpe Il giornalista di gossip è tornato a parlare di Cannella rubrica che tiene ad “Ogni Mattina”, il programma condotto da Adriana Volpe su TV8. Ha fatto sapere che la chiacchieratissima e bellissima ...

