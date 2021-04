Calcio: Cagliari a Udine, Semplici 'gara determinante' (Di martedì 20 aprile 2021) Cagliari costretto a correre per recuperare terreno. E domani la tappa del tour salvezza è quella di Udine: "mi auguro che la vittoria con il Parma ci abbia dato forza, slancio e convinzione. A questo ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 20 aprile 2021)costretto a correre per recuperare terreno. E domani la tappa del tour salvezza è quella di: "mi auguro che la vittoria con il Parma ci abbia dato forza, slancio e convinzione. A questo ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Cagliari Cagliari, Semplici: 'A Udine qualche cambio. Sulla Superlega...' Turnover? Qualche cambio potrebbe esserci - ha proseguito l'allenatore del Cagliari, come riporta l'... Tutto questo è importante per il futuro del calcio, anche se io in realtà sono concentratissimo ...

Superlega, Ulivieri: 'Una porcheria nei confronti del calcio e un errore economico' ' Una porcheria nei confronti di tutto il sistema calcio - le sue parole - Il calcio di base e ... Secondo l'ex tecnico di Bologna, Napoli e Cagliari sarà però ' un grave errore anche dal punto di vista ...

Pavoletti: "Dobbiamo combattere così" Cagliari Calcio Cagliari, Semplici: 'A Udine qualche cambio. Sulla Superlega...' Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, parla alla vigilia del match con l'Udinese: "Mi auguro che la vittoria con il Parma ci abbia dato forza, slancio ...

Udinese-Cagliari, Semplici: "Turnover Joao Pedro? Deciderò domani" Leonardo Semplici chiede continuità. Dopo la fondamentale vittoria in rimonta contro il Parma, il tecnico del Cagliari ha presentato in conferenza stampa la prossima gara sul campo dell'Udinese.

