Bonus affitto 2021, via libera anche per chi paga in ritardo (Di martedì 20 aprile 2021) Bonus affitti 2021 accessibile anche se il canone di un locale commerciale viene pagato in ritardo. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate rispondendo ad un’istanza di interpello in merito, precisando che la legge consente di beneficiare lo stesso del Bonus locazioni anche se il canone viene versato l’anno successivo rispetto a quando doveva finire sul conto del proprietario. In pratica, precisa laleggepertutti.it, il Fisco elimina i vincoli temporali del Bonus affitti perché riconosce il tax credit anche a chi paga nel 2021 i canoni del 2020, ovvero quelli che danno diritto all’agevolazione. Non solo: oltre ai ritardatari, l’Agenzia premia anche i troppo precipitosi. Il ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 aprile 2021)affittiaccessibilese il canone di un locale commerciale vieneto in. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate rispondendo ad un’istanza di interpello in merito, precisando che la legge consente di beneficiare lo stesso dellocazionise il canone viene versato l’anno successivo rispetto a quando doveva finire sul conto del proprietario. In pratica, precisa laleggepertutti.it, il Fisco elimina i vincoli temporali delaffitti perché riconosce il tax credita chineli canoni del 2020, ovvero quelli che danno diritto all’agevolazione. Non solo: oltre ai ritardatari, l’Agenzia premiai troppo precipitosi. Il ...

