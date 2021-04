Amazon: «Non siamo coinvolti in alcuna discussione sulla Superlega» (Di martedì 20 aprile 2021) Amazon Prime Video nega qualsiasi coinvolgimento con l’operazione Superlega. Lo fa con una nota ufficiale pubblicata sul suo account Twitter. «Amazon Prime Video comprende e condivide le preoccupazioni sollevate dai tifosi di calcio in merito a una Superlega. Crediamo che parte della bellezza del calcio europeo derivi dalla capacità di qualsiasi club di raggiungere il successo attraverso le proprie prestazioni in campo. Non siamo stati coinvolti in alcuna discussione per questa Superlega proposta. siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri abbonati Prime il calcio che conta di più per loro e di presentare l’azione nei modi più innovativi, tra cui la Champions League in Germania e in Italia e la Premier League nel ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 aprile 2021)Prime Video nega qualsiasi coinvolgimento con l’operazione. Lo fa con una nota ufficiale pubblicata sul suo account Twitter. «Prime Video comprende e condivide le preoccupazioni sollevate dai tifosi di calcio in merito a una. Crediamo che parte della bellezza del calcio europeo derivi dalla capacità di qualsiasi club di raggiungere il successo attraverso le proprie prestazioni in campo. Nonstatiinper questaproposta.orgogliosi di poter offrire ai nostri abbonati Prime il calcio che conta di più per loro e di presentare l’azione nei modi più innovativi, tra cui la Champions League in Germania e in Italia e la Premier League nel ...

Advertising

davidallegranti : Nel primo trimestre le vendite di libri sono aumentate del 26,6%. Sul Sole c’è intervista al presidente AIE Ricardo… - NaliOfficial : BIG NEWS! ??? Il mio album #Nuda10 è a prezzo speciale per un periodo di tempo limitato! ?? IBS:… - SalpadrinoT : @TheLaz97 Non è solo Amazon. - topganna : @IononDevo Pensavo di no considerando che ancora non c'è un prodotto finito, e che ci sono squadre che devono accet… - siamo_la_Roma : ??#Amazon :'Non siamo in trattativa per i diritti della #Superleuage' ?Il #BayernMonaco rifiuta ufficialmente la com… -