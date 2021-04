Udine | al via il piano manutenzione in decine di vie della città

Leggi su udine20

Udine inizia una nuova stagione di manutenzioni degli asfalti sulla viabilità stradale. Sono infatti in fase di affidamento gli appalti per alcune manutenzioni di media entità: un investimento che per il 2021 ammonta a circa 260mila euro, con lavori previsti nel corso dell'estate indi zone critiche su tutto il territorio cittadino. Un primo appalto, relativo alle asfaltature "standard", prevede il rifacimento completo del manto stradale, con fresatura e asfaltatura a caldo, nei tratti più critici in via Luino, a Godia lungo la Strada Comunale Argine del Torre, all'immissione di via Monte Hermada su via Caccia, in via del Cotonificio nei pressirotonda con via Colugna, in via Pozzuolo all'altezzachiesa, in viale Ungheria in corrispondenza di una fermata dell'autobus, in via Pellis e, soprattutto, ...