Tudor festeggia 50 anni di cronografi con il «Black Bay Chrono»

(Di lunedì 19 aprile 2021)e i: una storia inaugurata 50fa che oggi la maisoncon uno dei suoi lanci più interessanti del Watches & Wonders 2021: il «Bay» in acciaio con una cassa rielaborata e due quadranti panda, con contatori a contrasto. È datato 1970, infatti, il lancio di Oysterdate, primo cronografo, destinato a legare più indissolubilmente il nome della maison, già punto di riferimento nel mondo delle immersioni, a quello dei motori.BayBayIl nuovo «Bay» ha una cassa in acciaio da 41 mm con finiture lucide e satinate, lunetta fissa in acciaio con ...

Advertising

Leo87993589 : @juventusfc @officialpes Esonerare Pirlo, boicottare Ambrosini che ad ogni debacle festeggia da milanista, vedi Juv… -

Ultime Notizie dalla rete : Tudor festeggia

GQ Italia

La maison lancia un nuovo cronografo dal sapore vintage, ma dai grandi contenuti tecnologicie i cronografi: una storia inaugurata 50 anni fa che oggi la maisoncon uno dei suoi lanci più interessanti del Watches & Wonders 2021: il "Black Bay Chrono" in acciaio con una cassa ...Cosa avvenne di rilevante Il 24 marzo siSanta Caterina di Svezia , religiosa svedese ... I fatti più importanti nella storia avvenuti il 22 Marzo 1603 " Muore la regina Elisabetta I...Tudor sa come celebrare un anniversario importante. Per festeggiare i 50 anni dei suoi cronografi, il marchio di orologeria svizzera rilancia il modello Black Bay Chrono in acciaio con una cassa riela ...