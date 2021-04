Tifosi Juve divisi. Chi dice 'si è fatta la storia' chi ironizza sulla scelta (Di lunedì 19 aprile 2021) Curiosità, tanta. Un pizzico di confusione ma per adesso pieno appoggio alle scelte del club da buona parte dei Tifosi della Juve che affidano ai social i loro pensieri. Andrea Agnelli di Superlega ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 19 aprile 2021) Curiosità, tanta. Un pizzico di confusione ma per adesso pieno appoggio alle scelte del club da buona parte deidellache affidano ai social i loro pensieri. Andrea Agnelli di Superlega ...

Corriere : Superlega, un’idea rozza contro il gradimento dei tifosi. I rischi per Agnelli: la Juve come arriverebbe? - Gazzetta_it : #SuperLega : tifosi #Juve divisi. Da chi dice 'si è fatta la storia' a chi ironizza sulla scelta - Elisa85908125 : @TMW_radio Chissà i tifosi di juve milan inter come sono tristi di vedere in casa loro tutte le settimane campioni… - GeneraleE66 : @RynaRaptor @ildpaa Non me ne frega nulla se la sua opinione conta poco,come lui la pensano i tifosi inglesi,chi am… - marco94820434 : @riccardo_bonez @Gazzetta_it Le migliori squadre già si sfidano in Champions, sono le prime di ogni campionato. La… -