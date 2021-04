Terminata la protesta dei ristoratori sull' A1 | ferito un manifestante

Leggi su agi

(Di lunedì 19 aprile 2021) AGI - Idi Tni (Tutela nazionale imprese) Italia che da questa mattina bloccavano l'autostrada A1 all'altezza di Incisa-Firenze con una manifestazione, hanno liberato la strada e permesso al traffico di riprendere. "Stiamo rientrando – conferma il leader diToscana e Tni, Pasquale Naccari - abbiamo parlato con la Polizia che era arrivata e abbiamo lasciato libera la strada, stavamo provocando del disagio alle persone ed era giusto dargli la possibilità di muoversi”. La manifestazione dicontro le nuove regole per le riaperture dei ristoranti ha preso il via questa mattina con un centinaio di persone e si è protratta fino alle 14.30. In seguito alla presenza di personee carreggiate Autostrade aveva disposto la chiusura dei tratti Firenze sud- Incisa verso Roma e Valdarno-Incisa ...