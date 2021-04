Superlega: Codacons, ‘lobby inaccettabile, allo studio azioni di contrasto’ (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Valutiamo molto negativamente l’ipotesi di una nuova ‘Superlega’: è una lobby inaccettabile che si inserisce nell’ambito di lobby già esistenti nel calcio, e che sono già state colpite da tanti scandali. Ora si creano le ‘super lobby’, e poi di questo passo si creeranno le ‘super super lobby’. Questo non può essere, abbiamo già allo studio azioni di contrasto per allargare a tutti, e con criteri meritocratici”. Lo afferma all’Adnkronos il presidente del Codacons Carlo Rienzi, commentando l’annuncio della nascita di una Superlega europea di calcio. “Dopo queste squadre prese fra questi privilegiati del calcio mondiale, ce ne sarà un’altra ancora più ristretta” L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Valutiamo molto negativamente l’ipotesi di una nuova ‘’: è una lobbyche si inserisce nell’ambito di lobby già esistenti nel calcio, e che sono già state colpite da tanti scandali. Ora si creano le ‘super lobby’, e poi di questo passo si creeranno le ‘super super lobby’. Questo non può essere, abbiamo giàdi contrasto per allargare a tutti, e con criteri meritocratici”. Lo afferma all’Adnkronos il presidente delCarlo Rienzi, commentando l’annuncio della nascita di unaeuropea di calcio. “Dopo queste squadre prese fra questi privilegiati del calcio mondiale, ce ne sarà un’altra ancora più ristretta” L'articolo proviene da Ildenaro.it.

