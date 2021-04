Sassuolo, Ayhan guarito dal Covid e di nuovo in gruppo (Di lunedì 19 aprile 2021) Buone notizie per il Sassuolo e per Kaan Ayhan, ufficialmente guarito dal Covid e nuovamente a disposizione del tecnico Roberto De Zerbi. Dopo aver rispettato il protocollo, che prevede la necessità di un doppio tampone negativo per confermare la negativizzazione, il classe ’94 turco con cittadinanza tedesca è potuto tornare ad allenarsi in gruppo nel pomeriggio. Il difensore sarà quindi a disposizione per il match del turno infrasettimanale contro il Milan, ma difficilmente sarà nelle condizioni di poter scendere in campo contro i rossoneri tra meno di 48 ore. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) Buone notizie per ile per Kaan, ufficialmentedale nuovamente a disposizione del tecnico Roberto De Zerbi. Dopo aver rispettato il protocollo, che prevede la necessità di un doppio tampone negativo per confermare la negativizzazione, il classe ’94 turco con cittadinanza tedesca è potuto tornare ad allenarsi innel pomeriggio. Il difensore sarà quindi a disposizione per il match del turno infrasettimanale contro il Milan, ma difficilmente sarà nelle condizioni di poter scendere in campo contro i rossoneri tra meno di 48 ore. SportFace.

