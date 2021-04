Sandro Abate all’assalto delle Final Eight: Batista e Dalcin suonano la carica (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – E’ cominciato il conto alla rovescia per l’inizio delle Final Eight di Coppa Italia. La Sandro Abate Avellino, alla prima partecipazione in assoluto, farà il suo esordio giovedì (22 aprile, ore 16) contro la Feldi Eboli. Prima della partenza alla volta di Rimini hanno fatto il punto il tecnico Marcelo Batista e Duda Dalcin. “Attendavamo da un bel pò questo momento – ammette il tecnico – Speriamo di fare una grandissima Final Eight, sappiamo bene che non sarà semplice”. “Dallo scorso anno ad oggi la Sandro Abate è cresciuta come società, squadra e organizzazione – dice – Il nostro obiettivo è indovinare ogni singolo dettaglio. Dobbiamo minimizzare al massimo i ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – E’ cominciato il conto alla rovescia per l’iniziodi Coppa Italia. LaAvellino, alla prima partecipazione in assoluto, farà il suo esordio giovedì (22 aprile, ore 16) contro la Feldi Eboli. Prima della partenza alla volta di Rimini hanno fatto il punto il tecnico Marceloe Duda. “Attendavamo da un bel pò questo momento – ammette il tecnico – Speriamo di fare una grandissima, sappiamo bene che non sarà semplice”. “Dallo scorso anno ad oggi laè cresciuta come società, squadra e organizzazione – dice – Il nostro obiettivo è indovinare ogni singolo dettaglio. Dobbiamo minimizzare al massimo i ...

Advertising

anteprima24 : ** Sandro Abate all'assalto delle Final Eight: Batista e Dalcin suonano la carica ** - sportavellino : Sandro Abate, Dalcin: 'Possiamo lottare per il titolo, se saremo compatti batteremo Eboli' - - sportavellino : Sandro Abate, è lotta aperta per il 5° posto: Eboli insidia gli irpini - - ottopagine : Eboli vince, Sandro Abate -2: bagarre quinto posto #Avellino - ottopagine : Nicolodi: 'Sandro Abate pronta all'appuntamento con la storia' #Avellino -

Ultime Notizie dalla rete : Sandro Abate StregaVarese: leggete i romanzi semifinalisti del Premio Strega insieme a noi Compongono il comitato direttivo " presieduto da Melania Gaia Mazzucco - Pietro Abate , Valeria ... proposto da Giuseppe Montesano Teresa Ciabatti, Sembrava bellezza ( Mondadori): proposto da Sandro ...

Eboli vince, Sandro Abate - 2: bagarre quinto posto Avellino . La Feldi Eboli strapazza la Meta Catania (5 - 2), nel recupero della sedicesima giornata nel campionato di Serie A di calcio a 5, e riduce le distanze dalla Sandro Abate, ora a - 2. Il quintetto ebolitano inisidia il quinto posto dei verdeazzurri devendo recuperare ancora una gara, il 28 aprile contro la CDM Futsal Genova, costretta a vincere per non ...

Sandro Abate all'assalto delle Final Eight: Batista e Dalcin suonano la carica anteprima24.it C’era una volta Magistero Il libro Ibridi ferraresi continua a sollecitarmi ricordi, spero di interesse non solo personale. Si sottolinea l’assenza dell’Università nella riflessione sui processi di trasformazione urbana e soci ...

50 anni di sacerdozio per padre Amedeo Ferretti, il cappuccino cappellano all’ospedale Misericordia di Grosseto Cinquant’anni di sacerdozio. Mezzo secolo di vita speso nell’esercizio quotidiano del ministero, soprattutto tra i sofferenti, gli ammalati, i moribondi. È quanto si appresta a festeggiare p.Amedeo Fe ...

Compongono il comitato direttivo " presieduto da Melania Gaia Mazzucco - Pietro, Valeria ... proposto da Giuseppe Montesano Teresa Ciabatti, Sembrava bellezza ( Mondadori): proposto da...Avellino . La Feldi Eboli strapazza la Meta Catania (5 - 2), nel recupero della sedicesima giornata nel campionato di Serie A di calcio a 5, e riduce le distanze dalla, ora a - 2. Il quintetto ebolitano inisidia il quinto posto dei verdeazzurri devendo recuperare ancora una gara, il 28 aprile contro la CDM Futsal Genova, costretta a vincere per non ...Il libro Ibridi ferraresi continua a sollecitarmi ricordi, spero di interesse non solo personale. Si sottolinea l’assenza dell’Università nella riflessione sui processi di trasformazione urbana e soci ...Cinquant’anni di sacerdozio. Mezzo secolo di vita speso nell’esercizio quotidiano del ministero, soprattutto tra i sofferenti, gli ammalati, i moribondi. È quanto si appresta a festeggiare p.Amedeo Fe ...