Portal 2 compie 10 anni e i fan festeggiano su Twitter

(Di lunedì 19 aprile 2021) Sono passati 10dal lancio di2. Sì, l'iconico puzzle game di Valve è stato lanciato su PlayStation 3, Xbox 360 e PC il 18 aprile 2011. E anche se è passato così tanto tempo dal suo arrivo, è chiaro che i fan non hanno dimenticato l'amato titolo, dato che i social media sono stati inondati di messaggi per festeggiare la ricorrenza., Facebook e altre piattaforme di social media sono state riempite di post dei fan che ricordavano2. La maggior parte dei giocatori ha detto che rimane una delle esperienze single player più memorabili dell'era PS3 e Xbox 360. Altri sono arrivati ??a dire che il gioco è praticamente perfetto. Leggi altro...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Portal compie

Gaming Today

Sono passati 10 anni dal lancio di Portal 2. Sì, l'iconico puzzle game di Valve è stato lanciato su PlayStation 3, Xbox 360 e PC il 18 aprile 2011. E anche se è passato così tanto tempo dal suo arrivo ...L'open day dei vaccini per smaltire 100mila dosi di AstraZeneca bloccate in frigorifero in Sicilia per assenza di prenotazioni sarà questo venerdì, sabato e domenica. Tre giorni di via libera senza pa ...