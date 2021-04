Per gli italiani arriva un’altra mazzata: i tassi sui mutui tornano a salire pericolosamente (Di lunedì 19 aprile 2021) In uno dei momenti peggiori di questa crisi, con il crollo dei consumi, il record delle attività chiuse e gli italiani sempre più in difficoltà e sempre più senza lavoro, arriva un’altra brutta notizia: i tassi sui mutui tornano a correre verso il rialzo. Come spiega Stefano Damiano su Il Giornale, “nei prossimi mesi – complice, magari, un ritorno all’inflazione – i tassi continueranno probabilmente a salire chiudendo definitivamente l’era dei ‘minimi storici’ che ha contraddistinto il 2020. Allo stato attuale, come evidenziato dall’Abi (Associazione bancaria italiana), il tasso medio totale sui prestiti è comunque sceso dal 2,26% di gennaio al 2,24 di febbraio”.



