Rivoluzione rosa alla Scala. 'Entro l'estate ci sarà un codice di comportamento a tutela delle lavoratrici nel mondo dello spettacolo'. Così il sovrintendente Dominique Meyer ha annunciato ieri il ...

Ultime Notizie dalla rete : Meyer Più Meyer: ' Più spazio alle donne e pagate come i maschi' 'Noi abbiamo solo due donne nel comitato di direzione - chiarisce Meyer - non possiamo mandare via ... 'Già dei passi in avanti sono stati fatti, perché non vedo più resistenza delle orchestre quando ...

Dominique Meyer: "Alla Scala un codice per la dignità delle lavoratrici" MILANO Per il sovrintendente del Teatro alla Scala, Dominique Meyer, è l'ora di una maggiore inclusione delle lavoratrici. Dunque, dopo l'annuncio di una Scala paper - free, ovvero più ecologica, e di una Scala più hi - tech, con telecamere fisse per lo ...

