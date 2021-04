Mediast-Vivendi | un nuovo fendente in una lotta vecchia

(Di lunedì 19 aprile 2021) La contesa tra il gruppo francese di Vincent Bolloré (sulla cui anatomia si legga Le Monde diplomatique, inserto de il manifesto di marzo) e Mediaset (le cui opere scelte sono assai note) può essere la trama di una serie televisiva alla moda. Gli ingredienti ci sono tutti: bramosia di potere, concorrenza spietata per il controllo della Regina dei media, geopolitiche dei e tra i gruppi editoriali. Naturalmente, secondo gli attuali canoni estetici, non ci sono buoni e cattivi, bensì solo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mediast Vivendi

Vivendi deve risarcire 1,7 milioni per mancato acquisto di Premium. Mediaset vince, così la battaglia contro la società francese attiva nel campo dei media e delle comunicazioni. La decisione del Col ...Vivendi dovrà risarcire 1,7 milioni di euro a Mediaset e Rti per non aver rispettato gli obblighi "preliminari e prodromici" relativi all'acquisto di Mediaset Premium, ma il gruppo francese non ha ...