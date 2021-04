Inter | Tardelli | “Conte potrebbe lasciare a fine stagione”

(Di lunedì 19 aprile 2021) “Marotta via dalla Juve è stato un errore e se dovesse tornare sarebbe una buona cosa per i bianconeri. Credo chepossa andare via dall’dopo quest’anno“. Così Marco, che dagli studi della Domenica Sportiva rilancia l’ipotesi di un addio del tecnico leccese al termine di unachevedere trionfare l’. Sulla partita contro il Napoli di ieri sera, l’ex calciatore commenta: “Non una partita entusiasmante. Napoli in vantaggio per un cross, Handanovic ha fatto un grosso errore. Poi l’nel secondo tempo è venuta fuori. Per quel poco che ha fatto, l’è stata più concreta“. SportFace.

E, secondo Marco, anche la sua posizione è in bilico: 'Conte potrebbe anche andar via a fine campionato dall'. Ci sono delle richieste dalla Premier League che possono far gola ad ...1 Dagli studi della Domenica Sportiva, l'ex allenatore, Marco, esprime la propria opinione sul futuro del tecnico dell', Antonio Conte. 'Non una partita entusiasmante. Napoli in vantaggio per un cross, Handanovic ha fatto un grosso errore. Poi l'...“Marotta via dalla Juve è stato un errore e se dovesse tornare sarebbe una buona cosa per i bianconeri. Credo che Conte possa andare via dall’Inter dopo quest’anno“. Così Marco Tardelli, che dagli stu ...Calciomercato Juventus, le parole di Tardelli stanno già stravolgendo il futuro. Quanto detto dall’ex campione del mondo negli studi della ‘Domenica Sportiva’ lasciano tutti perplessi. Secondo l’ex ...