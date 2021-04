In Australia va tutto bene (Di lunedì 19 aprile 2021) Ce l’avevate segnalato ormai dieci giorni fa questo video che arriva dall’Australia, ma avevamo scelto di non trattarlo, aveva pochissime condivisioni e non avevamo voglia di dare visibilità all’ennesima persona in cerca dei suoi quindici minuti di fama. Purtroppo il video in questi dieci giorni è diventato virale, a dimostrazione di quanto poco lo spirito critico abbia attecchito negli italiani in quest’anno di pandemia. Vediamo quindi in poche righe di spiegare perché condividerlo è sciocco. Il video è questo: La signora bionda ci mostra la situazione Australiana, esattamente come altri italiani facevano mesi fa in Svezia, a Mosca e così via. Il video ha quasi 25mila condivisioni. Sette minuti in cui la signora ci racconta di come il governo Australiano sia stato bravo. Tutte cose che non metto in dubbio. Ma ha senso raccontarle? ... Leggi su butac (Di lunedì 19 aprile 2021) Ce l’avevate segnalato ormai dieci giorni fa questo video che arriva dall’, ma avevamo scelto di non trattarlo, aveva pochissime condivisioni e non avevamo voglia di dare visibilità all’ennesima persona in cerca dei suoi quindici minuti di fama. Purtroppo il video in questi dieci giorni è diventato virale, a dimostrazione di quanto poco lo spirito critico abbia attecchito negli italiani in quest’anno di pandemia. Vediamo quindi in poche righe di spiegare perché condividerlo è sciocco. Il video è questo: La signora bionda ci mostra la situazionena, esattamente come altri italiani facevano mesi fa in Svezia, a Mosca e così via. Il video ha quasi 25mila condivisioni. Sette minuti in cui la signora ci racconta di come il governono sia stato bravo. Tutte cose che non metto in dubbio. Ma ha senso raccontarle? ...

