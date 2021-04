I napoletani furiosi con Corrado Augias

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 19 aprile 2021) «Cosìha offeso la città» in tv il valzer dei luoghi comuni Il Mattino, pagina 26, di Valentino Di Giacomo. Finisce al centro delle polemiche le Città segrete, il documentario su Napoli ideato dae andato in onda sabato scorso. Il motivo? Oltre 20 minuti dello speciale sono stati dedicati alla camorra e al boss Raffaele Cutolo, scatenando le reazioni. Dalla delusione dell’assessore Alessandra Clemente alle critiche di Domenico De Siano, coordinatore regionale di Fi, che ha chiesto l’intervento della commissione di Vigilanza Rai. Doveva essere un’occasione per raccontare le bellezze di Napoli nel corso dei secoli e, per buona parte, lo è stata. Tuttavia, la puntata registrata alle falde del Vesuvio e andata in onda sabato scorso di Città segrete, la serie di cinque documentari ideati da...