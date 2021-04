GTA 5 | giocando da pacifista devi eliminare più di 700 nemici – Video – PS3Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di martedì 20 aprile 2021) Anchedaa GTA 5, ci si ritrova apiù di 700: ecco ilche lo dimostra.. Cosa succede se cercate di giocare a GTA 5 da “”, dovete comunque uccidere più di 700. Un canale YouTube ha messo alla prova il gioco di Rockstar e ha cercato di completarlo eliminando il numero minimo di persone per poter avanzare fino al finale narrativo della storia, con lo scopo di scoprire il numero esatto. La risposta è 726 persona, divise in 172 come Michael, 295 come Franklin e “solo” 258 nei panni del pazzo omicida …giochi PlayStation 3Read More L'articolo GTA 5:dapiù di 700– ...

