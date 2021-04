Grillo: “Mio figlio non ha fatto niente, arrestate me”. L’accusa: “Tenuta per i capelli e costretta ad avere rapporti sessuali” (Di lunedì 19 aprile 2021) Il dolore di un padre e l’attacco choc ai giudici. Il fondatore dei 5Stelle fa un video in difesa del figlio sotto processo da due anni per strupro di gruppo: «Io voglio chiedere perché un gruppo di stupratori seriali è stato arrestato» Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 19 aprile 2021) Il dolore di un padre e l’attacco choc ai giudici. Il fondatore dei 5Stelle fa un video in difesa delsotto processo da due anni per strupro di gruppo: «Io voglio chiedere perché un gruppo di stupratori seriali è stato arrestato»

