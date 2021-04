Empanadas a Roma? È arrivato CeiboSapori

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 19 aprile 2021): per fortuna le aperture non si fermano nonostante la pandemia e le zone che cambiano colore ormai a cadenza settimanale. Oggi vi vogliamo raccontare una bellissima storia, il protagonista è Ernesto Teodoro Claps: nato in Argentina da genitori italiani e cresciuto a Buenos Aires. Di professione architetto, ma da sempre con il