Covid | Salvini | ' soddisfatto da piano Draghi? Ancora poco' **

Advertising

fattoquotidiano : SALVINI ALL'ATTACCO La Lega non vuole prorogare a luglio i poteri al governo e appoggia l’indagine sul ministro Spe… - MediasetTgcom24 : Covid, Salvini: cadano ora tabù coprifuoco e attività al chiuso #matteosalvini - SkyTG24 : “Stiamo lavorando a un'estate da boom economico, un'estate post bellica. Che sia l'inizio di un Rinascimento social… - nerimatteo : RT @vicevongola2: @borghi_claudio I VIDEO DEL 19 APRILE Dragoni - vicevongola2 : @borghi_claudio I VIDEO DEL 19 APRILE Dragoni -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Salvini

Nonostante le sollecitazioni arrivate da Matteoe Giorgia Meloni, il governo non sembra ... per ottenere il pass sarà necessario aver fatto il vaccino, essere guariti dalnei sei mesi ...Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il leader della Lega Matteo. Il coprifuoco, invece, resterà quello degli ultimi mesi: sarà alle 22. "Se perfino Speranza è arrivato alla ...Meloni: «Salvini un alleato, però oggi le posizioni sono differenti». «Basta coprifuoco. E il governo non può più coartare le libertà costituzionali» ...Stampa“Se perfino il ministro Speranza è arrivato alla conclusione che all’aperto si rischia meno che al chiuso, non penso che 22 o 23 o 24 facciano la differenza. Poi dipende dal buon senso degli ita ...