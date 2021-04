Comunali: Tinagli, ‘alleanze in base a programmi e valori’ (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Il Partito Democratico sta cercando di costruire il campo del centrosinistra in modo largo e inclusivo. Le alleanze si fanno sulla base delle idee, dei valori, dei programmi. Io non credo che ci debbano essere delle pregiudiziali aprioristiche”. Lo ha detto a RaiStudio24 la vicesegretaria del Partito democratico, Irene Tinagli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Il Partito Democratico sta cercando di costruire il campo del centrosinistra in modo largo e inclusivo. Le alleanze si fanno sulladelle idee, dei valori, dei. Io non credo che ci debbano essere delle pregiudiziali aprioristiche”. Lo ha detto a RaiStudio24 la vicesegretaria del Partito democratico, Irene. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

