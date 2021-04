Anche la Borsa segnala un cambio di tendenza a favore dei combustibili non fossili

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 19 aprile 2021) L’energia rinnovabile ha battutola crisi innescata dal Covid. In contrasto con il forte calo innescato dalla pandemia in molti settori energetici come petrolio, gas e carbone, nel 2020 l’energia rinnovabile ha registrato una forte crescita in tutto il mondo. La spinta viene soprattutto dagli Stati Uniti e dalla Cina, mentre nel 2021 le forze trainanti saranno l’India e l’Unione europea. Energia solare, eolica, geotermica, idroelettrica, da biomasse, a idrogeno: queste rinnovabili non hanno solo resistito all’urto della grande contrazione economica, ma hanno perfino trovato spazio per crescere. Secondo il rapporto “Renewables 2020 – Analysis and Forecast to 2025” dell’Agenzia internazionale dell’energia, nel 2020 le energie rinnovabili hanno rappresentato quasi il 90 per cento dell’aumento della capacità energetica totale in tutto il mondo e nel 2021 ...