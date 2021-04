Amici, Rosa chiarisce: “Non ho detto che non meritavo l’eliminazione, ma..” (Di lunedì 19 aprile 2021) Amici La ballerina è finita al centro delle polemiche dopo aver dichiarato che, secondo lei, meritava di andare avanti nel Serale: oggi il chiarimento Pubblicato su 19 Aprile 2021 Rosa Di Grazia dopo Amici 20 è finita al centro dell’ennesima polemica che la riguarda. Già durante la sua permanenza nella scuola di Maria De Filippi è finita spesso al centro di bufere e critiche da parte del pubblico e la cosa è proseguita dopo la sua eliminazione. In una delle sue prime interviste infatti Rosa ha dichiarato che avrebbe meritato di andare avanti nel Serale di Amici 2021. Il fatto che lo abbia ammesso candidamente ha disturbato quella parte di pubblico che non la riteneva invece all’altezza del Serale. Insomma, non è un ... Leggi su cityroma (Di lunedì 19 aprile 2021)La ballerina è finita al centro delle polemiche dopo aver dichiarato che, secondo lei, meritava di andare avanti nel Serale: oggi il chiarimento Pubblicato su 19 Aprile 2021Di Grazia dopo20 è finita al centro dell’ennesima polemica che la riguarda. Già durante la sua permanenza nella scuola di Maria De Filippi è finita spesso al centro di bufere e critiche da parte del pubblico e la cosa è proseguita dopo la sua eliminazione. In una delle sue prime interviste infattiha dichiarato che avrebbe meritato di andare avanti nel Serale di2021. Il fatto che lo abbia ammesso candidamente ha disturbato quella parte di pubblico che non la riteneva invece all’altezza del Serale. Insomma, non è un ...

Advertising

qtBlueBerry1 : RT @art_it1: Quando al terzo serale Martina e Rosa sono ancora in gara continuando a fare fuori i VERI artisti... Facessero votare il pubbl… - qtBlueBerry1 : RT @art_it1: Quando finalmente Rosa va in ballottaggio ma contro Deddy #amici2021 #amici21 #amici #rosaededdy - boomer31old : Personaggi che non ho digerito negli ultimi reality/talent: -0ppini, Zelletta e Zorzi di #gfvip -Rosa, Martina, Sa… - tuttopuntotv : Temptation Island 2021, Rosa e Deddy nel cast? La bomba che scuote Amici 20 #amici20 #amici2020 #temptationisland - fanpage : #Amici20, Arisa racconta un retroscena sulla relazione tra Rosa e Deddy: la ballerina sarebbe gelosissima del suo f… -