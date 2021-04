“Ah sì, aspetto un bambino!”. Lo splendido annuncio di Mia Ceran in diretta (e in modo buffo) (Di lunedì 19 aprile 2021) A essere sotto i riflettori della cronaca rosa Mia Ceran, giornalista e co-conduttrice con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu della trasmissione sportiva Quelli che il calcio. Mia Ceran, ha dato il lieto evento in diretta tv, rivelando di essere in attesa del suo primo figlio. L’annuncio, fatto con assoluta naturalezza, ha lasciato sorpresi tutti i telespettatori appassionati del programma. Durante le ultime settimane, Mia Ceran si era servita di Instagram per condividere con i suoi follower una sequenza di scatti sul proprio account ufficiale. Le foto lasciavano già intendere che qualcosa di simile stesse per essere annunciato. Infatti, la giornalista e conduttrice ha postato due scatti in cui è possibile carpire una certa rotondità, sintomo di una gravidanza. (Continua dopo le foto) Nel corso ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 aprile 2021) A essere sotto i riflettori della cronaca rosa Mia, giornalista e co-conduttrice con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu della trasmissione sportiva Quelli che il calcio. Mia, ha dato il lieto evento intv, rivelando di essere in attesa del suo primo figlio. L’, fatto con assoluta naturalezza, ha lasciato sorpresi tutti i telespettatori appassionati del programma. Durante le ultime settimane, Miasi era servita di Instagram per condividere con i suoi follower una sequenza di scatti sul proprio account ufficiale. Le foto lasciavano già intendere che qualcosa di simile stesse per essere annunciato. Infatti, la giornalista e conduttrice ha postato due scatti in cui è possibile carpire una certa rotondità, sintomo di una gravidanza. (Continua dopo le foto) Nel corso ...

