Vaccini | 54 milioni di dosi in Italia entro luglio Regioni alla prova La Toscana deve cambiare passo

Advertising

Agenzia_Ansa : Vaccini, superate 15 milioni di somministrazioni. Pari all'87,2% di quelle consegnate alle Regioni. Lo fa sapere la… - repubblica : ?? Il commissario europeo Breton: 'L'Italia ricevera' nei prossimi tre mesi dalla Ue 54 milioni di vaccini dei quatt… - ilriformista : Speranza e l’inchiesta su Ranieri Guerra e il rapporto Oms: “Non fu ritirato per scelta del governo” - Rosyfree74 : RT @erretti42: Val Susa, i sindaci contestano il nuovo autoporto: 'Opera inutile da 47 milioni di euro'. 'Siamo sotto assedio, servono vacc… - FelixPerrella : RT @repubblica: ?? Il commissario europeo Breton: 'L'Italia ricevera' nei prossimi tre mesi dalla Ue 54 milioni di vaccini dei quattro finor… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini milioni

ilmessaggero.it

BOLLETTINOCOVID OGGI 18 APRILE/ Quasi 15dosi, record 410mila ieri Thierry Breton a ' Che tempo che fa ' ha messo in evidenza l'impegno dell' Unione europea , che è il primo ...La mia priorità in quanto responsabile deiè che le consegne avvengano esattamente nei ... dovevano consegnare 100di dosi nel primo trimestre, poi 180, invece ci hanno dato ...co i documenti e i calcoli utilizzati da Ema che dimostrano per quale fascia di età e genere conviene vaccinarsi. I livelli di efficacia per influenza, morbillo, rosolia, rotavirus e pertosse. L'inchi ...Aprire si può. Con gradualità, con le misure di precauzione come mascherine e distanze che dovremo mantenere anche in autunno. E proteggendo sempre di più le persone ...