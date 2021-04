Tapparelle pulite con un solo ingrediente | il rimedio giusto!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 18 aprile 2021) A primavera, si sa, è tempo di dedicarsi alle grandi pulizie, ma quando dobbiamo occuparci delle, siamo colte dalla disperazione! Esposte come sono a pulviscolo, pollini, sporcizia e smog, rappresentano una sfida a cui saremmo anche pronte a rinunciare, se non fosse più che necessario assicurarci un’igiene profonda in tutta la casa!!!! Da ora in poi, però, affronterete il problema con maggior leggerezza. Noi di NonRiciclo, infatti, abbiamo in serbo per voi un trucchetto geniale, un consiglio della nonna per riportare veneziane e avvolgibili all’antico splendore! Curiose di scoprire come fare? Vi servirà un! Iniziamo!con un. La procedura che state per scoprire si rivela perfetta ...