Superlega, Florentino Perez: «Aiuteremo il calcio ad ogni livello»

C'è anche il commento di Florentino Perez, primo Presidente della Superlega, a commentare la nascita della nuova competizione europea La nascita della Superlega europea spacca il calcio continentale, queste le parole del Presidente del Real Madrid Florentino Perez, nuovo numero uno anche della neonata: "Aiuteremo il calcio ad ogni livello e lo porteremo ad occupare il posto che a ragione gli spetta nel mondo. Il calcio è l'unico sport davvero globale con più di quattro miliardi di appassionati e la responsabilità di noi grandi club è di rispondere ai loro desideri".

