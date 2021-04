Spostamenti tra Regioni: le regole dal 26 aprile (Di domenica 18 aprile 2021) . Tutto quello che bisogna sapere. Mancano pochi giorni alle riaperture annunciate dal governo. Dal 26 aprile riapriranno bar e ristoranti anche a cena, ma solo all’aperto, e tornerà la zona gialla in Italia, che dall’ultimo decreto legge era stata sospesa fino alla fine del mese. Sarà, tuttavia, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 18 aprile 2021) . Tutto quello che bisogna sapere. Mancano pochi giorni alle riaperture annunciate dal governo. Dal 26riapriranno bar e ristoranti anche a cena, ma solo all’aperto, e tornerà la zona gialla in Italia, che dall’ultimo decreto legge era stata sospesa fino alla fine del mese. Sarà, tuttavia, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

TgLa7 : #Draghi: Ok a spostamenti tra Regioni gialle con un pass tra regioni di colori diversi - rtl1025 : ?? 'Gli spostamenti saranno consentiti tra regioni gialle e con un pass tra regioni di colori diversi'. Lo ha detto… - lorepregliasco : Draghi annuncia che saranno consentiti spostamenti tra regioni in zona gialla, e poi con un 'pass' anche tra regioni di colore diverso - benjamn_boliche : RT @fanpage: Come si può ottenere e come potrebbe funzionare il pass per gli spostamenti - infoitinterno : Covid, governo al lavoro su pass per spostamenti tra regioni ma il coprifuoco resta -