Sit-in dei ristoratori sotto casa di Draghi in Umbria. Vissani: "Dobbiamo riaprire i nostri locali"

CITTA' DELLA PIEVE (PERUGIA) – Sit-in dei ristoratori sotto casa di Mario Draghi in Umbria contro le chiusure. La decisione di riaprire all'esterno dal 26 aprile non sembra accontentare la maggior parte degli imprenditori che chiedono la possibilità di ritornare il prima possibile a poter servire i clienti anche all'interno dei loro locali. Nella road map ipotizzata da Palazzo Chigi l'apertura dei locali al chiuso è prevista per il 1° giugno solo a pranzo, ma non mancano le critiche a ...

