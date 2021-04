Serie C girone C, l’anticipo della 36ª giornata: colpaccio Vibonese, batte la vicecapolista Avellino! [CLASSIFICA] (Di domenica 18 aprile 2021) Risultati Serie C, tutti gli aggiornamenti della 36ª giornata del girone meridionale con CLASSIFICA, marcatori e prossimo turno: il finale di Vibonese-Avellino Si apre con una sorpresa il 36° turno del girone C di Serie C. Nell’anticipo del sabato, la Vibonese regola al Razza la vicecapolista Avellino. Al gol di Pugliese al 20? segue il raddoppio di Tumbarello in pieno finale. Di seguito il programma completo con le gare di domani e la CLASSIFICA aggiornata. RISULTATI Serie C girone C 36ª giornata SABATO 17 APRILE ore 17.30Vibonese-Avellino 2-0 DOMENICA 18 APRILE ore 12:30Casertana-Juve ... Leggi su cityroma (Di domenica 18 aprile 2021) RisultatiC, tutti gli aggiornamenti36ªdelmeridionale con, marcatori e prossimo turno: il finale di-Avellino Si apre con una sorpresa il 36° turno delC diC. Neldel sabato, laregola al Razza laAvellino. Al gol di Pugliese al 20? segue il raddoppio di Tumbarello in pieno finale. Di seguito il programma completo con le gare di domani e laag. RISULTATIC 36ªSABATO 17 APRILE ore 17.30-Avellino 2-0 DOMENICA 18 APRILE ore 12:30Casertana-Juve ...

Advertising

OptaPaolo : 1 - L’Inter è la prima squadra capace di vincere tutte le prime 11 gare in un girone di ritorno di Serie A, superan… - OptaPaolo : 16 - Ben 16 dei 17 gol in Serie A segnati da Ante #Rebic con la maglia del Milan sono arrivati nel girone di ritorn… - Tutto_Nocerina : SERIE D (GIRONE G): le designazioni arbitrali della 27a giornata - Tutto_Nocerina : SERIE D (GIRONE G): rinviate due gare della 27a giornata - legabasketfem : Nel Girone Sud di Serie A2 vittoria rocambolesca per San Giovanni Valdarno, il Cus vince il derby di Cagliari e con… -