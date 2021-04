Serie A, le partite della 31ª giornata e dove vederle (Di domenica 18 aprile 2021) Sono iniziate ieri con le vittorie di Udinese, Sampdoria, Sassuolo e Cagliari, continuano oggi con Milan-Genoa, Atalanta-Juventus e per finire Napoli-Inter Leggi su ilpost (Di domenica 18 aprile 2021) Sono iniziate ieri con le vittorie di Udinese, Sampdoria, Sassuolo e Cagliari, continuano oggi con Milan-Genoa, Atalanta-Juventus e per finire Napoli-Inter

Advertising

MolinariRik : Abbiamo chiesto e ottenuto dal Premier Draghi che il prossimo decreto sia da 40 miliardi , tutto dedicato alle part… - OptaPaolo : 10 - Franck #Kessié è il primo centrocampista del #Milan in doppia cifra di reti in una singola stagione dopo le pr… - ilpost : Serie A, le partite della 31ª giornata e dove vederle - ilnazionaleit : Serie D: varato il quadro completo dei recuperi, otto partite da giocare nel girone A - ant8nello : RT @SimonteCone: Una partita bella come solo le partite assurde e piene di errori e di paura, ma anche di questo cuore qui. Il capitano va… -