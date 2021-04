Real stanco, solo 0 - 0 col Getafe. E l'Atletico allunga (Di domenica 18 aprile 2021) Due punti preziosi persi per strada da un Real Madrid in debito di forze. Con una rosa ridotta all'osso e tante seconde linee, la truppa di Zizou sbatte il muso contro la tenacia e l'intensità di un ... Leggi su gazzetta (Di domenica 18 aprile 2021) Due punti preziosi persi per strada da unMadrid in debito di forze. Con una rosa ridotta all'osso e tante seconde linee, la truppa di Zizou sbatte il muso contro la tenacia e l'intensità di un ...

Advertising

stefano_gatto97 : RT @ETGazzetta: #RealMadrid stanco, solo 0-0 col Getafe. E l'Atletico allunga - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: #RealMadrid stanco, solo 0-0 col Getafe. E l'Atletico allunga - ETGazzetta : #RealMadrid stanco, solo 0-0 col Getafe. E l'Atletico allunga - NoahFlynn_Real : @NalaFlynnGall no so troppo stanco da domani magari - Real_ColeMack : @Real_BillyA non eri stanco? -

Ultime Notizie dalla rete : Real stanco Real stanco, solo 0 - 0 col Getafe. E l'Atletico allunga Due punti preziosi persi per strada da un Real Madrid in debito di forze. Con una rosa ridotta all'osso e tante seconde linee, la truppa di Zizou sbatte il muso contro la tenacia e l'intensità di un Getafe in piena lotta per non retrocedere. ...

Ronaldo scaricato (e infortunato). 'CR7? Non fa parte del progetto' Credo che lui desideri il Real Madrid, ma solo se in panchina ci sarà Zinedine Zidane '. Ma Zizou ... È normale dopo una stagione così che possa arrivare stanco. Sono state disputate troppe partite e ...

Real stanco, solo 0-0 col Getafe. E l'Atletico allunga La Gazzetta dello Sport Liverpool-Real Madrid 0-0 Liverpool-Real Madrid 0-0 Partita avara di spettacolo all'Anfield di Liverpool, dove tra Reds e Galacticos finisce 0-0. Il Liverpool prova a rendersi pericoloso sin da subito con Salah, ...

Champions, il Real Madrid e il City in semifinale: out Liverpool-Dortmund Liverpool - Real Madrid 0 - 0 Partita avara di spettacolo all'Anfield di Liverpool, dove tra Reds e Galacticos finisce 0-0. Il Liverpool prova ...

Due punti preziosi persi per strada da unMadrid in debito di forze. Con una rosa ridotta all'osso e tante seconde linee, la truppa di Zizou sbatte il muso contro la tenacia e l'intensità di un Getafe in piena lotta per non retrocedere. ...Credo che lui desideri ilMadrid, ma solo se in panchina ci sarà Zinedine Zidane '. Ma Zizou ... È normale dopo una stagione così che possa arrivare. Sono state disputate troppe partite e ...Liverpool-Real Madrid 0-0 Partita avara di spettacolo all'Anfield di Liverpool, dove tra Reds e Galacticos finisce 0-0. Il Liverpool prova a rendersi pericoloso sin da subito con Salah, ...Liverpool - Real Madrid 0 - 0 Partita avara di spettacolo all'Anfield di Liverpool, dove tra Reds e Galacticos finisce 0-0. Il Liverpool prova ...