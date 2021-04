Olivia, la figlia di Veronica Peparini balla ad Amici: “La parte più bella di me”. Giudici commossi (Di domenica 18 aprile 2021) Una partecipazione speciale durante la sfida della quinta puntata di Amici. La figlia dell’insegnante Veronica Peparini, Olivia, si esibisce con Giulia, facendo commuovere l’orgogliosa madre e muovendo anche le corde dei Giudici, con Stefano De Martino che si asciuga una lacrimuccia dopo la performance e Stash decisamente emozionato. Olivia, 9 anni, ha conquistato il pubblico di Amici che l’ha premiata per la sua bravura come ballerina con uno scrosciante applauso. La figlia di Veronica Peparini sul palco di Amici Un momento molto emozionante per Veronica Peparini, insegnante di Amici 20. Sul palco sale la ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 18 aprile 2021) Unacipazione speciale durante la sfida della quinta puntata di. Ladell’insegnante, si esibisce con Giulia, facendo commuovere l’orgogliosa madre e muovendo anche le corde dei, con Stefano De Martino che si asciuga una lacrimuccia dopo la performance e Stash decisamente emozionato., 9 anni, ha conquistato il pubblico diche l’ha premiata per la sua bravura come ballerina con uno scrosciante applauso. Ladisul palco diUn momento molto emozionante per, insegnante di20. Sul palco sale la ...

Advertising

tommy_cele : RT @miilkymalik: Il modo in cui Veronica apprezzi e stimi così tanto Giulia da regalarle una coreografia dove ha messo veramente un pezzo d… - tempoweb : #Amici20 la figlia di Veronica Peparini balla con #Giulia e fa piangere tutti. Studio in lacrime #amici #musica… - Tiramis78433791 : non riesco a smettere di guardare l'esibizione di Giulia con Olivia ( la figlia di Veronica) ...ecco l'ho detto - _mannaggiaa : RT @miilkymalik: Il modo in cui Veronica apprezzi e stimi così tanto Giulia da regalarle una coreografia dove ha messo veramente un pezzo d… - farry_shipper : RT @amicii_news: Non c’è cosa più bella di vedere la proprio figlia esibirsi su questo enorme palco insieme ad un bravissima ballerina, emo… -