Navalny: la Francia è 'estremamente preoccupata' (Di domenica 18 aprile 2021) La Francia è "estremamente preoccupata" per lo stato di salute dell'oppositore russo Alexeï Navalny, ha riferito il ministro francese degli Esteri Jean - Yves Le Drian evocando le "enorme ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 18 aprile 2021) Laè "" per lo stato di salute dell'oppositore russo Alexeï, ha riferito il ministro francese degli Esteri Jean - Yves Le Drian evocando le "enorme ...

