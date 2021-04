Napoli-Inter: Osimhen titolare, un solo dubbio per Gattuso. Conte avvisa i suoi ragazzi (Di domenica 18 aprile 2021) Napoli-Inter, si accendono le luci luci al ‘Maradona‘, Gattuso ha bisogno di punti per continuare la corsa ad un posto in Champions. Nello stadio dedicato al più grande calciatore di tutti i tempi, questa sera debutta il tifo virtuale. Il Napoli scenderà in campo con al maglia Kappa firmata Marcelo Burlon. Ad assistere a Napoli-Inter ci sarà anche Aurelio De Laurentiis. Al Napoli spetta il duro compito di fermare l’Inter lanciatissima verso la conquista dello Scudetto. Antonio Conte ha fatto capire ai suoi giocatori che al Maradona dovranno un’esame a 5 stelle nella tana dei partenopei. PROBABILI FORMAZIONI Napoli-Inter Gattuso non può contare sull’infortunato Ghoulam, ... Leggi su napolipiu (Di domenica 18 aprile 2021), si accendono le luci luci al ‘Maradona‘,ha bisogno di punti per continuare la corsa ad un posto in Champions. Nello stadio dedicato al più grande calciatore di tutti i tempi, questa sera debutta il tifo virtuale. Ilscenderà in campo con al maglia Kappa firmata Marcelo Burlon. Ad assistere aci sarà anche Aurelio De Laurentiis. Alspetta il duro compito di fermare l’lanciatissima verso la conquista dello Scudetto. Antonioha fatto capire aigiocatori che al Maradona dovranno un’esame a 5 stelle nella tana dei partenopei. PROBABILI FORMAZIONInon può contare sull’infortunato Ghoulam, ...

