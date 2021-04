Le lacrime della regina Elisabetta e William e Harry che tornano a parlarsi

(Di domenica 18 aprile 2021) Una cerimonia ristretta, lontana dal fasto di un funerale di Stato, ma non per questo meno imponente. Gli occhi del mondo oggi erano su Windsor, per i funerali del principe Filippo, duca di Edimburgo. Ma l’attenzione era puntata anche sulla, vedova dopo più di 70 anni di matrimonio, che ancora una volta ha

Advertising

_Carabinieri_ : Un nuovo lutto strappa altre lacrime all’Arma dei Carabinieri, che si stringe commossa intorno a familiari e amici… - Corriere : Ed Elisabetta rimase sola: le lacrime silenziose della Regina nell’addio a Filippo - fanpage : Con le lacrime agli occhi, la regina si avvicina al feretro per l'ultimo saluto. Immagini che emozionano profondame… - Giulia_a005 : RT @Corriere: Ed Elisabetta rimase sola: le lacrime silenziose della Regina nell’addio a Filippo - Dorian221190 : RT @Corriere: Ed Elisabetta rimase sola: le lacrime silenziose della Regina nell’addio a Filippo -

Ultime Notizie dalla rete : lacrime della

Parola passato alla storia per essere stato scelto come la facciabustina di figurine, ma non stato l unico a far parlare di s . Se poi a regalare una perla sono mostri sacri, chiaro che la ...È pronto ad affrontare la rabbiasposa, invece scopre che il matrimonio è stato celebrato ... 23 e 24 luglio Grasse risate,magre! di e con Paolo Faroni e Fabio Paroni e compagnia Bluscint ...Veronica Peparini regala un momento molto toccante al pubblico di Amici. Nel corso della quinta puntata del serale, durante la terza manche la ...A quel punto, vedendo la bimba che nonostante l’emozione è riuscita a dare spettacolo, sono scese le lacrime a tutti. Anche a De Martino e Stash. Per l’ex di Belen Rodriguez ha forse pensato a suo fig ...