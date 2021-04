Il calcio italiano dice no alla Superlega (Di domenica 18 aprile 2021) AGI - L'Uefa e il calcio inglese, spagnolo e italiano si schierano contro il progetto della Superlega. "Resteremo uniti nei nostri sforzi per fermare questo cinico progetto", si legge in una nota congiunta di Federcalcio inglese e Premier League, Federcalcio spagnola reale e La Liga, Federcalcio italiana e Lega Serie A. "Prenderemo in considerazione tutte le misure a nostra disposizione, a tutti i livelli, sia giudiziario che sportivo, al fine di evitare che cio' accada", hanno avvertito arrivando a minacciare il divieto per club e giocatori di partecipare alle competizioni internazionali. "Questo persistente interesse personale di pochi va avanti da troppo tempo. Quando è troppo e' troppo", si afferma nel comunicato di fronte all'intenzione di "alcuni club inglesi, spagnoli e ... Leggi su agi (Di domenica 18 aprile 2021) AGI - L'Uefa e ilinglese, spagnolo esi schierano contro il progetto della. "Resteremo uniti nei nostri sforzi per fermare questo cinico progetto", si legge in una nota congiunta di Federinglese e Premier League, Federspagnola reale e La Liga, Federitaliana e Lega Serie A. "Prenderemo in considerazione tutte le misure a nostra disposizione, a tutti i livelli, sia giudiziario che sportivo, al fine di evitare che cio' accada", hanno avvertito arrivando a minacciare il divieto per club e giocatori di partecipare alle competizioni internazionali. "Questo persistente interesse personale di pochi va avanti da troppo tempo. Quando è troppo e' troppo", si afferma nel comunicato di fronte all'intenzione di "alcuni club inglesi, spagnoli e ...

