I consigli di lettura di Serena Dandini

Leggi su iodonna

(Di domenica 18 aprile 2021)Leggiamo ogni giorno articoli che parlano dell’effetto della pandemia sui nostri sentimenti. In particolare preoccupano le conseguenze che la mancanza di relazioni sociali ha creato nei giovanissimi che hanno bisogno come l’ossigeno degli scambi interpersonali per entrare nel mondo degli adulti con il bagaglio di esperienze necessarie per affrontare la vita. In realtà siamo tutti scombussolati alle prese con amori a distanza di sicurezza che non sappiamo gestire e che ci costringono a un continuo tamponamento per conquistare un bacio. Ma almeno chi ha già superato da un pezzo la faticosa età dell’adolescenza può crogiolarsi nel ricordo dei primi amori e soprattutto delle prime intimità che ci hanno fatto battere il cuore. Quando eravamo liberi di sperimentare e (magari anche di sbagliare) buttandoci a capofitto in una ...