Gli zainetti rosa conquisteranno il mondo: saranno un vero must have (Di domenica 18 aprile 2021) Gli zaini rosa sono adatti soltanto alle bambine? Sciocchezze! Tantissimi brand stanno dimostrando che gli zainetti rosa, soprattutto trapuntati e pieni di dettagli dorati saranno un super trend della primavera – estate 2021. Il rosa è uno dei colori che tutte amiamo indossare all'arrivo della bella stagione, soprattutto nel 2021, anno che vede i colori pastello come protagonisti L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

