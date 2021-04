Dossier Oms, fonti: Speranza non agì per far rimuovere il report Covid sull’Italia (Di domenica 18 aprile 2021) Non ci sono elementi per ritenere che il ministro della Salute Roberto Speranza sia intervenuto per la rimozione dal sito web dell'Oms del report - redatto dal team di ricercatori della divisione europea dell'organizzazione - dal quale risultava l'inadeguatezza dell'Italia nel fronteggiare la pandemia. Lo hanno riferito all'Ansa fonti giudiziarie, nell’ambito dell'indagine della Procura di Bergamo sulla gestione dell'emergenza Covid, specialmente in Val Seriana, e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale. Leggi su tg24.sky (Di domenica 18 aprile 2021) Non ci sono elementi per ritenere che il ministro della Salute Robertosia intervenuto per la rimozione dal sito web dell'Oms del- redatto dal team di ricercatori della divisione europea dell'organizzazione - dal quale risultava l'inadeguatezza dell'Italia nel fronteggiare la pandemia. Lo hanno riferito all'Ansagiudiziarie, nell’ambito dell'indagine della Procura di Bergamo sulla gestione dell'emergenza, specialmente in Val Seriana, e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale.

