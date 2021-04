Daydreamer | anticipazioni puntate 19-23 aprile 2021 | Can finisce in coma e al suo risveglio non ricorda chi sia Sanem

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 18 aprile 2021) Can inAltro dolore in arrivo perAydin (Demet Ozdemir). Proprio quando si sarà rappacificata con Can Divit (Can Yaman), il destino si accanirà nuovamente contro di lei. Nelle prossimedi– Le Ali del Sogno, i due ragazzi avranno infatti un incidente in automobile, motivo per il quale Can starà inper circa un mese. Al suo, l’uomo non avrà però alcun ricordo degli ultimi due anni della sua vita e si sarà dimenticato persino della sua amata. Ecco lerelative allein onda su Canale 5 alle ore 16.40, da lunedì 19 a venerdì 23...